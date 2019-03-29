фото-видео фото Рианна снялась в золотом мини-платье с глубоким декольте и разрезом

2019-03-29 22:12 174

Известная певица Рианна снялась в рекламе косметики собственного бренда. Звезда в "золотом" образе рекламирует хайлайтер для тела. Фото и видео рекламы появилось на официальном сайте певицы.

В ролике Рианна рекламирует золотой хайлайтер для тела из серии Body Lava. Певица позирует в золотом мини-платье с глубоким декольте и разрезом. Все тело звезды покрыто хайлайтером и сияет золотым блеском. В ролике также снимаются другие девушки.

Уже за первые пару часов фото и видео собрало больше полутора миллионов просмотров.