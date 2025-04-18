Политика Парламент Молдовы назначил дату очередных выборов - кампания будет очень короткой

2025-04-18 11:32

Парламент Республики Молдова назначил очередные выборы в законодательный орган на 28 сентября 2025 года. Об этом сообщает TV8.md.

Решение принято 57 голосами депутатов правящей партии PAS во время пленарного заседания.

Отмечается, что 32 парламентария воздержались от голосования. Среди них - 25 представителей Блока коммунистов и социалистов (БКС), два независимых депутата, четыре неафилированных и один представитель PAS - Игорь Кирьяк.

Прошлые выборы в парламент Молдовы состоялись 11 июля 2021 года. Тогда в законодательный орган прошли две политические партии и один избирательный блок. Полномочия действующего состава парламента заканчиваются в июле 2025 года, тогда как новые выборы должны быть назначены не позднее чем за 90 дней до этого срока.

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