Мир В парках Disney запретили сухой лед, курение и большие детские коляски

2019-03-29 10:44 177

Disney запретил курение, вейпинг и габаритные коляски в своих тематических парках в Калифорнии и Флориде.

"Ограничения отчасти предназначены для того, чтобы легче справиться с большой толпой, которая, как ожидается, образуется в парках в этом году в связи с выходом "Звездных войн", - сообщает Reuters.

Размер коляски будет ограничен до 78 см в ширину и 132 см в длину. В Disney уверяют, что многие коляски на рынке соответствуют этим требованиям.

Disney уже снес места для курения в Walt Disney World, Disneyland, аквапарках, ESPN Wide World Sports Complex во Флориде и торговом районе Downtown Disney в Калифорнии.

Disney также запретил "сухой лед" и рассыпной лед, часто приносимый в холодильники для охлаждения напитков.