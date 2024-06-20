Госпогранслужба ввела дополнительные ограничения в приграничной зоне Закарпатья
2024-06-20 10:27
Госпогранслужба ввела дополнительные ограничения в приграничной зоне Закарпатской области с целью "предотвращения правонарушений на государственной границе". Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook.
Дополнительные временные режимные ограничения введены в пограничной полосе в пределах:
- Батовской, Косонской, Великобойганской, Береговской;
- Вилоцкой, Пийтерфолвовской, Королевской, Вышковской;
- Тячевской, Бедевлянской, Тересвянской, Солотвинской;
- Великобычковской, Раховской, Богданской территориальных общин Береговского, Хустского, Тячевского и Раховского районов Закарпатской области.
В рамках этих мер, связанных с усилением пограничного режима, в пограничной полосе вышеуказанных территориальных общин запрещается:
- производство работ, движение транспортных средств и пребывания, нахождение лиц за пределами населенных пунктов и дорог, отсутствующих в реестре автомобильных дорог и ведущих к государственной границе и не обеспечивающих передвижение в установленные пункты пропуска через государственную границу и между населенными пунктами, в период с 22:00 до 05:00;
- остановка транспортных средств на обочине дорог, вне установленных автомобильных стоянок, не связанная с техническими неисправностями;
- перевозки в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений;
- использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, кроме установленных специальной технике и транспортных средствах специализированного назначения или зарегистрированных в установленном порядке;
- использование и осуществление полетов легкомоторных летательных аппаратов до окончания правового режима военного положения.
Действие ограничений не распространяется на:
- должностных или должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, органов гражданской защиты,
- военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины,
- работников коммунальных служб, экстренной (скорой) медицинской помощи, субъектов государственной и коммунальной собственности.