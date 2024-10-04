Мир В США начали вводить жесткие законы по использованию искусственного интеллекта

2024-10-04 20:34

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал пять новых законов, усиливающих регулирование искусственного интеллекта (ИИ), особенно в кино и телеиндустрии. Об этом сообщает Techcrunch.

Три из них направлены на борьбу с дипфейками, которые могут влиять на выборы, а два других запрещают студиям создавать цифровые копии тела или голоса актеров без их согласия. Об этом сообщает Techcrunch.

Один из законов, поддержанный профсоюзом актеров SAG-AFTRA, запрещает использовать ИИ для создания копий умерших актеров без согласия их наследников. Другие законы требуют удалять или маркировать дипфейки, связанные с выборами, и раскрывать информацию о рекламе, созданной с помощью ИИ.

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Все статьи раздела "Мир"

Мир

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявлен персоной нон-грата в Израиле 2024-10-04 13:30
Армия обороны Израиля ликвидировала главу правительства сектора Газа 2024-10-04 08:26
Эсминцы США помогали сбивать летевшие на Израиль ракеты Ирана – СМИ 2024-10-02 17:37