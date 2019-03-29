Детали Бережная: Медведчук и Бойко собирали голоса за отстранение Януковича

2019-03-29 23:10 156

Директор института правовой политики Елена Бережная обратилась к общественности через свой страницу в социальной сети Фейсбук.

Общественный деятель рассказала о том, что её дочь-депутат ВР Ирина Бережная, оставила свою депутатскую карточку для голосования Нестору Шуфричу, так как намечалось голосование за введение чрезвычайного положения на отдельной территории ! Это было в 2014. «Позже на сайте Рады были опубликованы результаты голосование и Ирина увидела, что она якобы проголосовала за отстранение Януковича и назначение Турчинова. Она сразу позвонила Шуфричу, и тот ей в оправдание сказал, что Медведчук ему поставил задачу найти дополнительные голоса, чтобы было конституционное большинство!

Правозащитница рассказала, что ее дочь на следующий день вылетела в Киев, и добилась в Верховной Раде внесение изменений в результаты голосования , Ее указали как отсутствующую». Далее, Елена Бережная пишет, что ее дочь Ирина сообщила, что Медведчук поддержал госпереворот , «так как состоялся сговор Фирташа с Медведчуком!». Посмотрите , обращается она, результаты голосования на сайте ВРУ.

Сейчас продолжается работа на результат Порошенко, - отмечает Елена Бережная.

Напомним, что народный депутат Ирина Бережная в 2017 году трагически погибла.