Політика Зеленський заявив, що не бачить аналогії між нинішньою справою проти Тимошенко і арештом за часів Януковича

2026-01-21 13:33

Президент Володимир Зеленський не бачить аналогії між кримінальною справою лідерки Батькіщини Юлії Тимошенко за часів Віктора Януковича і тепер, як і зв'язку з можливим проведенням виборів в Україні. Про це він сказав під час онлайн-спілкування з журналістами.

"Чесно кажучи, я б з часами Януковича не порівнював. Принаймні я не пам'ятаю, щоб там був пакетик з Нової пошти. А якщо серйозно, то я не бачу як це пов'язано з виборами в Україні", - заявив глава держави.

Президент вважає, що Юлія Тимошенко намагалася впливати на монобільшість у Верховній Раді, і це не перша така спроба.

"Те, що було, напевно, - із того, що я побачив у відео, із деталей слідства - було бажання все-таки щось зробити з монобільшістю. Це не вперше, напевно, і не востаннє. Всі хочуть якимось чином впливати на монобільшість", - резюмував Зеленський.

