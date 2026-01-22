Політика Вищий антикорупційний суд остаточно визначивщя щодо арешту майна та рахунків Юлії Тимошенко

2026-01-22 13:34

Вищий антикорупційний суд чатково арештував майно лідерки Батьківщини Юлії Тимошенко. Про це сказав суддя Віталій Дубас, повідомляє Укрінформ.

“Суд постановив: задовольнити частково клопотання”, - заявив він.

Так, ВАКС відмовив у накладенні арешту на кошти на одному з рахунків Юлії Тимошенко, про яке раніше просила сторона обвинувачення.

Але суд ухвалив накласти арешт на деяке майно, яке належить чоловікові народної депутатки.

“Накласти арешт на майно, що належить (Тимошенко Олександру - ред.) Ігнатійовичу, шляхом заборони відчуження… Land Cruiser 200, автомобіль легковий Audi А8, гараж у Дніпрі і гараж у Дніпрі тощо”, - сказав суддя.

Дубас пояснив, що оскільки фактично банківський рахунок - це єдине джерело доходів Юлії Тимошенко, то суд вважає надмірним накладення арешту на це майно, враховуючи, що там "не такі вже і значні суми коштів" перебувають.

"Оскільки цей рахунок здійснюється для здійснення професійної діяльності як народного депутата, і враховуючи невизначеність поки що тривалості кримінального провадження, суд не вправі накладати арешт, коли це може призвести до позбавлення особи офіційних доходів", - пояснив він.

Окрім цього, ВАКС ухвалив частково задовольнити клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, тимчасово вилученого під час обшуків, і арештував шість мобільних телефонів, низку чорнових записів тощо.

Ця ухвала може бути оскаржена упродовж п'яти днів з дня її оголошення. Вже відомо, що адвокати Тимошенко намагатимуться оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції.