Мир документ Правительство официально объявило детали новой эпохи порядка

2019-04-02 14:41 105

Правительство Японии объявило имя и основные символы новой эпохи. Эпоха Рэйвой официально начнется с 1 мая, ее основными символами станут иероглифы, обозначающие «порядок» и «гармонию».

Согласно давней японской традиции, название эпохи должно быть легким для написания, но прежде всего, соответствовать идеалам нации.

Япония, наряду с соблюдением григорианского календаря, также придерживается традиций гейго.

Традиции гейго имеют давнюю историю, со времен императорского Китая, откуда впоследствии было заимствовано в Японию. Первоначально каждая эпоха совпадала со временем правления каждого императора. Первым применять традиции гейго стал император Китая У Хань, который с 142 года до новой эры дал старт эпохе Цзяньюань.

Япония перешла к традиции гейго с 645 года, с началом эпохи Тайка.

Всего в японской истории было 248 эпох. В частности, в новой истории (со времен Реставрации Мэйдзи) уже прошло четыре эпохи: Мэйдзи (1868-1912), Тайсё (1912-1926), Сива (1926-1989) и Хэйсэй (1989-2019). Таким образом, новая эпоха Рэйвой станет пятой эпохой.

Традиции смены японских эпох имеют свой церемониал, сложившийся в истории, сродни национальному празднику.

Несколько специфики применительно к нынешнему периоду.

Во-первых, впервые за два предыдущие столетия император Японии объявил об отречении от трона. Обычно японские императоры занимают трон пожизненно. Напомним, император Акихито заявление об отречении и намерении передать трон в пользу своего старшего сына Нарухито сделал в 2016 году. А в 2017 году японские правительство, в соответствии с установленной процедурой, разработало и провело через парламент соответствующий закон.

30 апреля 2019 года Император Акихито сойдет с японского трона.

Прежняя эпоха Хэйсэй, символизирующая «мир повсюду», окончательно закончится.

С 1 мая на Трон Хризантем официально взойдет новый Император Нарухито.

Начнется эпоха Рэйвэй.

«Япония проходит через великий исторический поворотный момент. Но важно, чтобы не были преданы забвению многие национальные исторические ценности», - отмечает момент японский премьер Синдзо Абэ.

Во-вторых, впервые в истории гейго название и символика эпохи взяты из древних источников японской культуры. Для сравнения: ранее названия эпох брались из китайских эпосов. Например, символика Хэйсэй построена на китайской «Книге документов».

Эпоха Рэйвэй берет основу из Манёшу, давней антологии японской национальной поэзии.

«Япония станет страной, в которой каждый японец сможет достичь успеха с надеждой на будущее, как цветы сакуры, который поблескивают цветом после сильной прохлады», - образно обозначил национальные ориентиры эпохи Рэйвэй премьер Синдзо Абэ.

Эпоха Хэйсэй, символизирующая «мир, который царит повсюду», прошла через один из сложнейших периодов в японской истории: крах «мыльного пузыря» и конец японского экономического чуда, «потерянное десятилетие», посткризисный застой и рецессия, глобальный кризис, стихийные бедствия и «бум» информационных технологий и соцсетей.

Какой станет новая эпоха Рэйвэй, символизирующая «порядок в гармонии»?

Игорь ШЕВЫРЕВ