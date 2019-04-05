Детали Помощник Зеленского - получение томоса самое важное для нас

2019-04-05 13:24 225

Кандидат в Президенты, руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский будет поддерживать и защищать Православную церковь Украины в случае избрания главой государства.

Об этом сообщила советник Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, передают Українськi Новини.

"Украина - светское государство, но для нашей самоидентичности получение томоса - самое важное. Поэтому это те вещи, на которые никто не то что посягать не будет, а будет поддерживать всеми возможностями, которые есть у государства. Государство не может заступать на территорию религиозных святынь, но обязано их защищать. Владимир Зеленский сделает все, чтобы защитить это мощное достижение", - сказала она.

Она назвала получение Православной церковью Украины томоса об автокефалии историческим событием, достижение которого было заложено другими Президентами, но завершено Петром Порошенко, который приложил к этому процессу много усилий.

Как сообщали Українськi Новини, по подсчету ЦИКом 100% электронных протоколов, 30,24% избирателей проголосовали за Зеленского, 15,95% - за действующего Президента Петра Порошенко, 13,40% - за лидера партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлию Тимошенко.

Тем временем, в ЦИК считают, что выборы прошли без системных нарушений и что второй тур очевиден.

Ранее ЦИК отчитался о явке избирателей на выборы Президента.