Детали Новинский с коллегами выиграли в суде у Парубия

2019-04-06 10:55 480

 

Вчера Окружной административный суд города Киева постановил признать действия Главы Верховной Рады Украины Парубия Андрея Владимировича противоправными, удовлетворив иск народного депутата фракции ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК Александра Долженкова. Речь идет о принятии Верховной Радой законопроекта “О внесении изменений в Закон Украины “О свободе совести и религиозные организации”.

«В новейшей истории Украины – знаковое событие: впервые суд стал на сторону общественности и признал противоправными действия власти, пытавшейся воевать с канонической Украинской Православной Церковью». Сообщает на своей странице в Фейсбук глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский

Далее политик отмечает, что Украинскую Православную Церковь насильственно попытались переименовать в Русскую церковь в Украине – не учитывая ни конституционные нормы, ни мнение прихожан, ни позиции самой Церкви. «Мало того, что власть не имеет конституционного права вмешиваться в религиозные вопросы, так еще и вопреки требованиям Регламента законопроект поставили на повторное голосование, желая добиться заранее запланированного результата. Слава Богу, что суд проявил настоящее уважение к духу и букве Закона и удовлетворил иск Александра Долженкова. Теперь вопрос о насильственном переименовании Украинской Правосланой Церкви в угоду Петру Порошенко и его окружению снят с повестки. Хочется верить, что окончательно».

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