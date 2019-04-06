Детали Журналисты нашли связь между основателем Евролаба и Зеленским (документы)

2019-04-06 20:08 342

 

Активистам удалось выяснить, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский и основатель лаборатории «Евролаб» Андрей Пальчевский являются партнерами. Расследование было опубликовано в Facebook.

«Вишенка на торте – Владимир Зеленский и владелец «Евролаб» Андрей Пальчевский – не просто давние друзья, а еще и бизнес-партнеры», - сообщили активисты.

Им удалось выяснить, что руководитель ООО «Про життя з Андрієм Пальчевським» Борис Шефир является также продюсером сериала «Слуга народа». Кстати, идея сериала также принадлежит Шефиру и Зеленскому.

Именно ООО «Про життя з Андрієм Пальчевським» является общей точной соприкосновения бизнесмена и кандидата в президенты. И дело не только в Шефире, но и в том, что основателями компании по документам числятся Пальчевский и та самая кипрская компания Green Family LTD, которая является со-учредителем студии «Квартал 95».

Отметим, именно в лаборатории «Евролаб» Владимир Зеленский сдавал анализы которые позже оказались фальсифицырованными.

«Что там с шутками о том, что справку жена выдаст? Да и ту корявую», - резюмировали активисты.
Напомним, ранее медицинский работник сообщила о том, что ошибки при регистрации биоматериала Зеленского произойти не могло и кандидат очевидно опубликовал подтасованный результат.

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