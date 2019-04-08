Детали Зеленский постоянно противоречит сам себе в вопросе отношений с Россией, – эксперт

2019-04-08 22:05 168

В вопросе выстраивания взаимоотношений между Украиной и России кандидат в президенты Владимир Зеленский противоречит сам себе. Такое мнение на своей странице в Facebook сделал блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий.



«Владимир Зеленский окончательно запутался и забыл, кому что сочинял – что для избирателей, а что для внешнего потребителя. Посмотрел его интервью «Украине»: кандидат умудряется в одной фразе говорить и о диалоге с Россией, и об информационной войне. Стоило бы определиться с желаниями. Или он искренне не понимает, что говорит о взаимоисключающих вещах?», - отмечает эксперт.

По словам Голобуцкого, если стороны конфликта вступают в информационную войну, то диалога между противниками не получится, а если пытаются выстроить нормальный диалог, то первое, от чего нужно отказаться, – информационная война.

«Пора бы уже определиться, выбрать сторону, обозначить свою стратегию поведения с РФ. Но нет. Зеленский в этой теме противоречит сам себе. И, кстати, делает это регулярно. В одном из интервью комик говорил, что главное – остановить гибель солдат и начать диалог с Путиным. Но в процессе на ходу переобулся и закончил тем, что Украина не отдаст России свою территорию и людей. Получается, украинцам нужно будет воевать. Так будем мы воевать или нет? Оно либо война – либо «без жертв». Так, чтобы одновременно, не бывает», - подчеркнул политолог.

Он также добавил, что отношения с РФ – не единственная тема, где Зеленский не имеет чёткой позиции и вступает с в противоречия с самим собой.

«Это, похоже, вообще его фишка – сомневаться, метаться из стороны в сторону, юлить. Очень ярко это проявилось в последние две недели: то Володя хотел дебатов, то не хотел, то хоть сейчас, то «только 19 апреля». Выставлял какие-то дурацкие условия. То призывал сдавать анализы на наркотики, то сдавал их черт знает где и бог знает как. То требовал каких-то извинений, то забывал о своих же требованиях», - отметил блогер.

Как отметил эксперт, чего ожидать от Зеленского в случае избрания президентом - не понятно, если он до сих пор не имеет четкой позиции по ряду важных для страны вопросов.



«Прямо так и вижу, как он снимает видео с ультиматумами для Путина, при обострении ситуации на Донбассе создает опрос в ФБ с заголовком «Давайте все вместе напишем оборонную стратегию». И при этом названивает в Кремль для реализации «диалога». Был у нас уже один президент с «многовекторностью» в голове. И еще один, который все никак не мог определиться, с кем мы – с Россией или с Европой. Войной, собственно, и закончилось. И пустой казной на 108 тысяч гривен», - подытожил Алексей Голобуцкий.