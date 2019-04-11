Детали Зеленский – именно тот президент, который нужен России, – российский пропагандист

2019-04-11 18:11 195

Известный российский пропагандист, протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин завил, что кандидат в президенты в Украины Владимир Зеленский – именно тот президент, который нужен России. Также Чаплин в своем Twitter-аккаунте заявил, что Украина станет Малороссией.

«Именно такой президент Малороссии (бывшей Украины) нам и нужен», – написал он.

К публикации пропагандист добавил ссылку на новость, в которой говорится о том, что Зеленский «в случае своей победы на выборах может разрушить достижения независимости и обретение субъектности Украиной, в первую очередь будет приостановлен процесс формирования независимой православной церкви Украины и прочие достижения».

Отметим, также Чаплин заявлял, что Украины не существует, а тот, кто не может договориться с главой РФ Владимиром Путиным, проигрывает выборы.

«Нет никакой Украины – есть Малороссия, часть единого Русского Мира во главе с Владимиром Путиным, с которым нужно уметь договариваться на его условиях. Кто с этим не согласен – с треском проигрывает выборы», – отмечал протоиерей.



Также священник заявлял, что Зеленский приведет Украину в «русский мир».

«Поражение Порошенко будет означать скорый разворот Украины в сторону России и Русского Мира. Украинство как идеология обанкротилась», – писал он в Twitter.

