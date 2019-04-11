Детали Россия массированно вторгнется в Украину, если президентом станет Зеленский, – эксперт

2019-04-11 21:51 39

 

Если шоумен Владимир Зеленский одержит победу на президентских выборах, Украина не сможет избежать полномасштабного вторжения Российской Федерации. Такое мнение высказал политолог Владимир Цибулько на своей странице в Facebook.

«Россия готовит полномасштабную войну с Европой, и первой на ее пути –Украина. По данным секретаря СНБО Александр Турчинова, на наших границах уже сосредоточены очень серьезные силы противника. На этом «шутки» для нас могут закончится», - предупредил политолог.

Цибулько напомнил, что Россия может воевать не только подло, но и нападать в моменты особой слабости противника.
«Москва может воевать только подло, исподтишка, вероломно и выбирая те моменты, когда противник максимально ослаблен. Вспомните февраль-март 2014 и оккупацию Крымского полуострова. Зеленые человечки выползли из своих нор только после того, как режим Януковича рухнул, а в Киеве вертикаль новой власти еще не успела выстроится. То же самое было той весной в Донецке и Луганске: активная фаза военного противостояния началась в тот момент, когда проходили выборы нового президента», - написал он.

Политолог считает, что именно из-за таких планов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский настолько выгоден для Кремля.

«Исходя из этого, можно быть уверенным, что Владимир Зеленский для Кремля подходящий кандидат на посту украинского главнокомандующего. В случае избрания, ему понадобится много времени, чтобы освоить должность и получить хотя бы минимальные навыки управления страной. Не говоря уже о навыках руководства боевыми подразделениями в условиях наступления превосходящих сил противника», - пояснил Цибулько.

Он отметил, что в РФ хотят воспользоваться именно отсутствием главнокомандующего.

«И этим в Москве традиционно не преминут воспользоваться, начав массированное вторжение в Украину. Все это может обернуться не только безальтернативным поражением, но и многочисленными жертвами. И как конечный результат – уничтожением нашего государства, которое только в последние годы наконец нашло свой путь. И, к сожалению, у нас нет ни единого повода рассчитывать на то, что сумасшедший кремлевский диктатор оставит нас в покое. Порабощение Украины – это его стратегическая цель. Расслаблять у нас нет возможности», - подытожил политолог.

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