Мир Медик назвал безопасную норму употребления кофе

2019-04-16 21:30 303

 

Врач Александр Мясников рассказал, что безопасность и вред от воздействия кофе определяется только дозой.

Кофеин обладает свойством тонизировать и снимать усталость, избавлять от головной боли, у кофеманов реже встречается болезнь Паркинсона.

"Безопасным считается потребление до 400 миллиграммов кофеина в день. Это примерно три-четыре чашки кофе или четыре-шесть чашек чая", - пояснил врач.

Регулярное употребление от трех до пяти чашек кофе в день на 27% снижает риск старческого слабоумия. Кофейная кислота снижает скопление вредных белков, образующих бета-амилоидные бляшки в мозге, постепенно уничтожающие память.

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