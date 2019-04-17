Детали фото СМИ: Теневой штаб Владимира Зеленского в его родном городе возглавил депутат с уголовным прошлым

2019-04-17 09:30 300

Студия «Квартал 95» и депутат из Кривого Рога Николай Колесник

Предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского в его родном Кривом Роге оказался под контролем скандального местного депутата Николая Колесника, также известного в уголовных кругах по прозвищу «Тайсон», - сообщают СМИ Кривого Рога.

Ранее заявлялось, что избирательной кампанией господина Зеленского в Кривом Роге начал заниматься соратник шоумена по студии «95 Квартал» Юрий Корявченков. Однако сразу после первого тура президентских выборов оказалось, что «Юзик» из «Квартала» не обладает ни организационным, ни человеческим ресурсом в родном городе и не способен заполнить персональный состав избирательных комиссий более чем двумя тысячами специалистов. Потому было принято решение сделать ставку на местных игроков.

Как и Владимир Зеленский, Николай Колесник не скрывает свои близкие отношения с олигархом Игорем Коломойским, часто публикует совместные фото и с большим уважением отзывается о работе бывшего губернатора Днепропетровской области.

Николай Колесник и Игорь Коломойский

По некоторым данным, при посредничестве народного депутата Андрея Гальченко Николай Колесник продолжает поддерживать хорошие отношения и со своим прежним руководителем - народным депутатом развалившегося «Оппозиционного блока» Александром Вилкулом.

Николай Колесник, «Хирург» и Александр Вилкул

Однако настоящее беспокойство криворожан, оказывающих большую поддержку Владимиру Зеленскому как своему земляку, вызывает шлейф Николая Колесника из уголовных дел и скандалов.

Популярное местное издание «Домашняя газета» рассказала шокирующую историю о двух несовершеннолетних мальчиках, один из которых погиб. Родители погибшего, чьи истории и цитаты приведены в СМИ, утверждают, что виновен в страшном преступлении депутат городского совета Кривого Рога – Николай Колесник.

Спецвыпуск «Домашней газеты» о Колеснике

Спустя месяц после нашумевшего выпуска редактор издания заявил, что это фейк, к которому газета не имеет никакого отношения, а также обратился в полицию с требованием расследовать данный факт.

При этом, по официальным данным, количество заявлений о нападении на детей в Днепропетровской области остается самым высоким в стране. Статистика говорит о том, что именно в этом регионе заявлений о педофилии в 4,5 раза больше, чем в среднем по Украине. В Кривом Роге эта цифра превышает общий показатель по стране в семь раз. Более того, полиция постоянно разыскивает человека, фоторобот которого составлен со слов пострадавших детей. Этот мужчина разительно похож на того самого Николая Колесника.

Фоторобот педофила, похожего на Николая Колесника

Однако есть и факты, достоверность которых сомнений не вызывает. «Новое лицо» команды Владимира Зеленского в Кривом Роге прошло путь от Социалистической партии Александра Мороза, Партии регионов Виктора Януковича и УКРОПа Корбана\Коломойского. Теперь же Николай Колесник считается руководителем городской ячейки партии Владимира Зеленского «Слуга народа» и уже под новым флагом собирается претендовать на кресло народного депутата Украины, а позднее - мэра Кривого Рога.

Николай Колесник любит шутить на тему тюрьмы

Необходимо отметить, что на данный момент Николай Колесник является фигурантом нескольких уголовных производств. Два года назад новоназначенный директор крупного стратегического водоснабжающего предприятия в Кривом Роге провел аудит и обнаружил факты, с которыми сразу обратился в полицию. Госслужащий обвинял Николая Колесника в краже 43 километров труб на общую сумму 35 миллионов гривен. Оказалось, истории гораздо больше двух лет, разворовывание государственного имущества проходило в бурных девяностых. Именно тогда нынешний депутат городского совета получил не только бандитскую кличку «Тайсон», но и реальный срок за решеткой.

С 1993 по 1994 - Николая Колесник провел в СИЗО полтора года, а затем был выпущен под домашний арест за рэкет. Карточка заключенного и другие сопроводительные документы обнародовали в 2015 году, когда Колесник баллотировался на пост городского головы Кривого Рога. Ранее судимый криминальный элемент в итоге мэром так и не стал, но мандат депутат городского совета все-таки получил.

Карточка СИЗО заключенного Николая Колесника

Кроме того, по данным правоохранительных органов, чтобы сокрыть нелегальные доходы и другие махинации, Николай Колесник фиктивно развелся с женой и переписал на неё всё имущество. Теперь его декларация выглядит до простоты пустой, чем уже заинтересовались антикоррупционные органы. Городская полиция открыла в отношении Николая Колесника уголовное производство по факту внесения в декларацию заведомо недостоверных сведений, а сам Колесник на данный момент является единственным депутатом горсовета, по которому Национальным агенством по противодействию коррупции принято решение о необходимости проведения так называемой полной проверки доходов, декларации и способа жизни.

Кроме тесной связи с Игорем Коломойским, Николай Колесник бравирует давней дружбой с заместителем Министра Внутренних дел – Вадимом Трояном. Также известно, что бывший начальник полиции Кривого Рога Андрей Гречух является старым товарищем Николая Колесника: мужчины тепло поздравляют друг друга с праздниками в социальных сетях, выкладывают совместные фотографии из путешествий и выражают взаимные слова одобрения. Уголовные преступления, о которых пишут журналисты «Домашней газеты», были совершены как раз в период работы Андрея Гречуха на посту руководителя городской полиции Кривого Рога.

Экс-начальник полиции Кривого Рога Андрей Гречух и Николай Колесник

В «ЗЕкоманде» от комментариев на тему скандального прошлого Николая Колесника пока воздерживаются. На данный момент информация об официальной роли скандального депутата в штабе Владимира Зеленского тщательно скрывается, поскольку это может повредить кампании кандидата на пост президента и в последующем - новой политической силе «Слуга Народа», со стороны которой люди ожидают увидеть наличие команды из высоких профессионалов с кристально чистой репутацией.

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