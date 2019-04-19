Мир Международный олимпийский комитет дает полмиллиона евро на ремонт Нотр-Дама

2019-04-19 11:13 183

Международный олимпийский комитет пообещал выделить 500 тысяч евро, чтобы помочь восстановить Нотр-Дам до начала Олимпийских игр в Париже 2024 года.

"Цель завершить реконструкцию как раз до Олимпийских игра в Париже 2024 года будет дополнительной мотивацией для всех нас", - заявил президент МОК Томас Бахт в своем письме сопредседателю Парижского комитета по проведению Олимпийских игр Тони Естангету.

"Все олимпийское движение и, в частности, МОК, были чрезвычайно тронуты мгновенной связью, которую французы установили между собором Нотр-Дам и Олимпийскими играми в Париже в 2024 году", - написал он.

Естангет отметил, что олимпийское сообщество "хотело показать свою солидарность с парижанами и всем французским народом".

С момента пожара в понедельник вечером, общая сумма пожертвований МОК на восстановление Собора Парижской Богоматери составляет 850 млн. евро.