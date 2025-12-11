Політика Макрон після бесіди з Зеленським анонсував на сьогодні нову зустріч Коаліції

2025-12-11 08:26

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що зустріч Коаліції охочих відбудеться у четвер, 11 грудня, у форматі відеодзвінка, інформує Sky News.

Це сталося після того, як у понеділок на Даунінг-стріт Володимир Зеленський зустрівся з лідерами країн Німеччини, Франції та Великої Британії для переговорів щодо переглянутого мирного плану для України.

Деталей про склад учасників та тему зустрічі Макрон не розповів.

Виступаючи напередодні переговорів, глава британського уряду Кір Стармер заявив, що мирні переговори є "критичним етапом", але наполягав, що "питання України - це справа України", тоді як Макрон заявив, що Київ і його союзники мають "багато козирів у руках".

Раніше стало відомо, що США посилюють тиск на президента України Володимира Зеленського, вимагаючи погодитися на територіальні втрати та інші поступки в рамках "мирного" плану.