Політика Зеленський відреагував на ідею Макрона відновити прямий діалог з путіним

2025-12-22 16:44

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що якщо США не вдасться зупинити війну в Україні, Європі доведеться знайти спосіб взаємодіяти з російським диктатором путіним. На що український президент Володимир Зеленський заявив, що воліє зберегти участь США у мирних переговорах, передає ЄП.

Зеленський підтвердив, що Макрон справді порушував питання про подальші дії у разі, якщо США не вдасться "зупинити росію".

"Я йому сказав і ще раз це повторюю відверто: треба боротися за Сполучені Штати Америки, треба боротися за формат, коли ми з усіма союзниками і є Америка як медіатор, і є союзники європейці, які підтримують нас", – додав він.

На думку глави держави, у разі невдачі такого союзу, "безумовно, всі будуть думати про інші варіанти й інший формат. Але треба ще поборотися".

Напередодні Макрон заявив, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером в разі провалу американського посередництва.

Він зазначив, що європейці і українці зацікавлені в пошуку правильної основи для поновлення цієї дискусії "належним чином".

"Інакше ми будемо обговорювати між собою з переговірниками, які потім підуть і обговорюватимуть з росіянами самостійно. Це не ідеальний варіант", – пояснив він.

