Мир Ученые доказали, что плотный завтрак с молочными продуктами резко снижает риск инфаркта

2019-04-19 22:12 144

Как сообщает MedicalXpress, в бразильском Государственном университете Сан-Паулу ученые сумели доказать, что риск сердечного приступа значительно снижается в случае, если человек сытно кушает по утрам.

А вот люди, пропускающие завтрак и употребляющие пищу перед сном, в разы больше рискуют умереть от сердечного приступа.

Специалисты провели опрос среди 113 пациентов в возрасте около 60 лет, переживших инфаркт миокарда. Также у них наблюдался подъем сегмента ST электрокардиограммы (STEMI).

Оказалось, что 58% опрошенных регулярно пропускали утренний прием пищи, ели пред сном 51%, а 41% добровольцев имели обе привычки. Оказалось, что у последней группы риск смерти от повторного инфаркта и стенокардии в течение 30 дней после первого приступа был в 4-5 раз выше.

Ученые уверяют, что регулярное питание является одним из способов предупредить инфаркт и улучшить состояние больного после него. Исследователи напоминают, что перерыв между ужином и сном должен быть не менее двух часов, а в завтрак должны входить молочные продукты, углеводы и фрукты.