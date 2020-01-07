Детали Убережет от инфаркта и инсульта: врачи назвали важный продукт

2020-01-07 17:00 903

 

Постоянный стресс, связанный со сложной экономической ситуацией в стране негативно отражается на состоянии сердечно-сосудистой системы каждого украинца, вот и неудивительно, что именно инфаркт становится каждой 7-ой причиной летального случая в Украине. Впрочем, возможность снизить уровень смертности от инфаркта в стране таки есть, пишет hyser.

Ученые из американского Университета Эмори доказали, что чеснок является одним из самых эффективных профилактических и лечебных средств для сердечно-сосудистой системы. Диаллил трисульфид, который входит в его состав, способен защитить ткани сердца от повреждений, а также ускорить восстановление после инфаркта.

Специалисты проводили эксперименты на мышах. Так, грызунам сделали имитацию инфаркта, а потом половине из них ввели диаллил трисульфид. После чего был сделан вывод, что у мышей, для лечения которых было использовано вещество, сердца демонстрировали на 61% меньше повреждений, чем у остальных.

Ко всему прочему, было установлено что чеснок способствует понижению кровяного давления, улучшению свертываемости крови и нормализации ее липидного профиля. Авторы исследования уверены, что препараты на основе чеснока, которые сегодня регистрируются в качестве БАД, со временем могут изменить статус и станут полноценными безрецептурными лекарственными препаратами.

Ученые также отмечают, что при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, необходимо включать в рацион лук, яблоки, крехи, абрикосы или курагу.

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