Детали Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП

2019-04-22 21:25 165

 

К участию в деле привлечены 265 религиозных организаций.

Окружной административный суд Киева приостановил приказ Министерства культуры Украины о переименовании православной церкви Московского партриархата.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Решение принято по заявлению Киевской митрополии УПЦ МП об обеспечении иска.

В суде заявили, что выполнение приказа Минкульта до решения дела по существу может привести "к неоправданному вмешательству" государства в дела церкви.

Приказ Минкультуры обязывал УПЦ МП и ряд других религиозных организаций внести изменения в свое официальное название и подать их в устав на регистрацию до 26 апреля.

Суд приостановил процесс переименования. В Окружном админсуде пояснили, что удовлетворили иск УПЦ МП "ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца".

В суде также отметили, что к участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены 265 религиозных организаций.

Напомним, ранее Окружной админ суд ранее удовлетворил иск нардепа Вадима Новинского к спикеру Рады Андрею Парубию о правомерности переименования церкви. Кроме того, Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск Игоря Коломойского, признал незаконной национализацию ПриватБанка и недействительным договор купли-продажи государством акций банка.

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