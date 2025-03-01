ВОЙНА В Украине ГБР раскрыла незаконную схему обновления военно-учетных данных в ТЦК Киева и Волыни

2025-03-01 10:31

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили двух должностных лиц командования одного из родов войск Вооруженных сил Украины, организовавших незаконную схему обновления военно-учетных данных в одном из ТЦК Киева и одном из ТЦК Волынской области, сообщает ГБР.

"В январе 2025 года подполковник сообщил одному из военнообязанных, что у него есть знакомые в ТЦК и СП Киева. При их "содействии" он мог бы обновить военно-учетные данные и внести необходимые сведения в реестр Оберіг. Стоимость таких "услуг" составляла четыре тысячи долларов. После прохождения всей необходимой процедуры обновления военно-учетных данных чиновник получил оговоренную с ним сумму", - говорится в сообщении.

В ходе встреч с другими военнообязанными подполковник сообщил, что у него имеется другой слаженный механизм по обновлению военно-учетных данных через один из ТЦК и СП Волынской области и он может помочь сделать это за денежное вознаграждение.

Он пояснил, что его руководитель, полковник командования, бывший областной военный комиссар указанного региона и у него имеются соответствующие связи.

Подполковник заверил клиентов, что самостоятельно заполнит необходимые заявления, оформит фиктивный договор аренды о проживании "клиентов" на территории области, пройдет за них ВВК, однако стоимость таких услуг уже составляла девять тысяч долларов.

В феврале 2025 года полковник из числа командования одного из родов войск ВСУ связался с врио начальника одного из ТЦК и СП Волынской области и попросил содействовать его подчиненному за соответствующее денежное вознаграждение. Трое военнообязанных передали денежное вознаграждение двумя частями - 9 и 13 тысяч долларов. Правоохранители задержали фигурантов при получении третьей части взятки.

Чиновникам объявлено подозрение по признакам уголовного правонарушения Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УКУ).

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет лишения свободы.