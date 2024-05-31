ВОЙНА В Украине В метро Киева меняют графики движения поездов из-за острого дефицита сотрудников

2024-05-31 18:28

В Киевском метрополитене возник острый дефицит специалистов рабочих профессий. Потому в ближайшее время будут изменены графики движения поездов на всех линиях подземки, сообщила пресс-служба предприятия.

"Учитывая текущую кадровую ситуацию, в ближайшее время будут изменены графики движения поездов на всех линиях подземки. Интервалы между поездами будут увеличены ориентировочно на одну минуту между "пик" и на 45 секунд в "пиковые" часы", - говорится в заявлении.

Метрополитен испытывает острый дефицит специалистов рабочих профессий, в том числе машинистов электропоездов - 83 вакансии, электромехаников - 48, токарей и слесарей по соответствующим направлениям - 161.

Причинами стали отчасти вынужденная миграция, специфика профессий и мобилизационная работа. Почти 7% метрополитеновцев находятся в рядах ВСУ, и их количество постоянно увеличивается.

"В то же время метрополитен является узкопрофильным предприятием, и подготовка и адаптация некоторых профессий нуждается в длительном специальном обучении. Так, машинист электропоезда, к моменту его самостоятельной работы на линии, учится более 12 месяцев", - отметили в предприятии.