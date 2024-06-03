ВОЙНА В Украине С 3 июня изменены интервалы движения поездов в метро Киева - новый график

2024-06-03 12:28

С 3 июня изменены графики поездов столичной подземки: в пиковые часы интервалы между поездами составят ориентировочно 3-4 минуты, а межпиковые - 6:00–6:30 минут, сообщает КГГА со ссылкой на данные КП Киевский метрополитен.

При этом интервалы выходного дня остаются без изменений, время ожидания поезда составит 6-7 минут.

Графики движения поездов метрополитена составляются с учетом размера пассажиропотока и укомплектованности штата работников предприятия, в том числе машинистами.

Коммунальное предприятие отмечает, что безопасность движения поездов обеспечена. Обслуживание и ремонт подвижного состава производится в соответствии с установленными регламентами", - говорится в сообщении.