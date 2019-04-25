Политика Путин нагло пересек красную черту - реакция Порошенко на выдачу паспортов РФ в Украине

2019-04-25 14:15 147

Президент Петр Порошенко заявил, что, издав указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса, "РФ снова пересекла красные линии, и откровенно и нагло торпедирует мирный процесс".

"Таким образом Кремль сознательно и цинично нарушает международное право, запрещающее оккупационным властям менять гражданство жителей оккупированных территорий.

РФ снова пересекла красные линии, и откровенно и нагло торпедирует мирный процесс на Донбассе", - заявил Порошенко во время телеобращения.

Напомним, 24 апреля, президент РФ подписал указ, согласно которому упрощается процедура получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Украина обратилась в Совет безопасности ООН. Представитель Украины при ООН Владимир Ельченко назвал это дерзким шагом, противоречащим минским договоренностям.