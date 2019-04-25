Детали Новинский и Вилкул заблокировали подписание языкового закона

2019-04-25 14:21 261

Сразу после голосования провластной коалиции за языковой законопроект (№ 5670-д) народные депутаты Вадим Новинский и Александр Вилкул зарегистрировали проект Постановления (5670-д-П от 25.04.2019), об отмене результатов голосования.

Причиной стали грубые нарушения во время постановки на голосования и голосования норм ст. 37 Закона Украины о Регламенте ВР и ст. 84 Конституции Украины, требующих от народных депутатов голосовать персонально. Кроме того, председательствующий на заседании А. Парубий вынес законопроект на голосование, нарушив четко описанную Регламентом процедуру.

"Украинский народ не делегировал права нарушать Конституцию и проталкивать раскалывающий общество языковой законопроект при помощи обмана и нарушения законов. Если у коалиции не было голосов, законопроект должен был быть снят с рассмотрения. Мы будем добиваться его отмены в Конcтитуционном Суде", - заявил глава фракции ОППОБЛОКА Вадим Новинский.

Согласно Регламенту ВР, спикер парламента А. Парубий лишен права подписать этот закон до того, как будет рассмотрен проект постановления ОППОБЛОКА. Глава ВР не сможет также отправить закон на подпись президенту.

«Мы действовали четко в соответствии с законодательством Украины. Проект Постановления подан сразу после голосования. Вопрос – пойдет ли Парубий на нарушение законодательства, подписав этот Закон, без рассмотрения нашего проекта Постановления», - сказал Алесандр Вилкул.

Он подчеркнул, что провокационный языковой закон нарушает Конституцию и противоречит европейским нормам права, которые Украина ратифицировала и взяла обязательства выполнять.