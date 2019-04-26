Политика КАРТА Напряжение растет: Силы ООС на Донбассе срочно приведены в полную боеготовность

2019-04-26 13:14 72

Военные Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 26 апреля, усилили бдительность, разведку и боевую службу.

Как указано в заявлении пресс-центра Штаба ООС, на данное время все подразделения готовы к предупреждению попыток дестабилизации обстановки (поддержание общественного порядка) в период празднования Пасхи.

Командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев лично проверил готовность подразделений к действиям по назначению.

Так, проведены проверки и тренировки резервов, уточнены задачи подразделениям разведки, артиллерии и контрснайперской борьбы. Отдельно проверены и подготовлены все составляющие сектора безопасности, вовлеченные в операции Объединенных сил.

"Объединенные силы имеют все необходимое для выполнения задач по назначению в случае эскалации боевых действий. С силами и средствами проведены мероприятия по совершенствованию совместимости, осуществлено пополнение подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами", – заявил Наев.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА Новые потери на Донбассе: в зоне ООС опять применили запрещенное оружие

2019-04-24 10:14 540

КАРТА Резкое обострение в зоне ООС на Донбассе - у ВСУ есть потери и раненые

2019-04-23 10:41 684

КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2019-04-16 11:15 705

Вернувшийся с войны на Донбассе солдат растрощил кувалдой более 20 авто

2019-04-15 14:13 888

Еще новости в разделе "Политика"

КАРТА Напряжение растет: Силы ООС на Донбассе срочно приведены в полную боеготовность

2019-04-26 13:14 72

Moody's проанализировал главные риски Украины после инаугурации Зеленского

2019-04-26 08:24 318

Аналитики назвали верхний потолок для доллара до конца года

2019-04-25 20:00 768

Украина сделала первый шаг к "промышленному безвизу" с ЕС

2019-04-25 18:30 672
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

КАРТА Напряжение растет: Силы ООС на Донбассе срочно приведены в полную боеготовность 2019-04-26 13:14 72
Moody's проанализировал главные риски Украины после инаугурации Зеленского 2019-04-26 08:24 318
Аналитики назвали верхний потолок для доллара до конца года 2019-04-25 20:00 768
Украина сделала первый шаг к "промышленному безвизу" с ЕС 2019-04-25 18:30 672

Лента

КАРТА 13:14 Напряжение растет: Силы ООС на Донбассе срочно приведены в полную боеготовность
видео 12:41 Секретные записи переговоров диспетчеров ЧАЭС и пожарных 26 апреля 1986 года
12:13 Facebook оштрафуют за нарушение конфиденциальности на 5 миллиардов долларов
11:40 КАТАСТРОФА НА ЧАЭС: ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ЯДЕРНОЙ НОЧИ 26 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА
11:31 Страстная пятница: в Киеве "заминировали" Верховную Раду, Кабмин, аэропорт и три ж/д вокзала
СМИ 11:13 После года в СИЗО Владимир Рубан срочно покинул Украину, сейчас в Варшаве
10:38 Украина отмечает 33-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС
10:11 Отказ загрязненной хлоридами российской нефти: Польша перекрыла основной нефтепровод
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:38 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
фото 09:10 Горгульи для Нотр-Дама печатают на 3D-принтере - используют золу сгоревшего Собора