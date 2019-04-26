Политика КАРТА Напряжение растет: Силы ООС на Донбассе срочно приведены в полную боеготовность

2019-04-26 13:14 72

Военные Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 26 апреля, усилили бдительность, разведку и боевую службу.

Как указано в заявлении пресс-центра Штаба ООС, на данное время все подразделения готовы к предупреждению попыток дестабилизации обстановки (поддержание общественного порядка) в период празднования Пасхи.

Командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев лично проверил готовность подразделений к действиям по назначению.

Так, проведены проверки и тренировки резервов, уточнены задачи подразделениям разведки, артиллерии и контрснайперской борьбы. Отдельно проверены и подготовлены все составляющие сектора безопасности, вовлеченные в операции Объединенных сил.

"Объединенные силы имеют все необходимое для выполнения задач по назначению в случае эскалации боевых действий. С силами и средствами проведены мероприятия по совершенствованию совместимости, осуществлено пополнение подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами", – заявил Наев.