В Туркменистане состоится Каспийский экономический форум

В Туркменистане состоится Первый Каспийский экономический форум.
Мероприятие запланировано на 12 августа текущего года в туристической зоне «Аваза».
Основная задекларированная тема: роль экономики каспийского региона, а также как повысить инвестпривлекательность в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике, а также на транспорте, в туризме и сельском хозяйстве.
Приглашены руководители министерств и ведомств, представители фирм и компаний, а также международные организации.
Напомним, Первый Каспийский экономический форум приурочен к первой годовщине со времени подписания Каспийской конвенции (по защите морской среды, а также о правовом статусе Каспийского моря).