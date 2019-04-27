Детали В Туркменистане состоится Каспийский экономический форум

2019-04-28 19:20 909

В Туркменистане состоится Первый Каспийский экономический форум.

Мероприятие запланировано на 12 августа текущего года в туристической зоне «Аваза».

Основная задекларированная тема: роль экономики каспийского региона, а также как повысить инвестпривлекательность в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике, а также на транспорте, в туризме и сельском хозяйстве.

Приглашены руководители министерств и ведомств, представители фирм и компаний, а также международные организации.

Напомним, Первый Каспийский экономический форум приурочен к первой годовщине со времени подписания Каспийской конвенции (по защите морской среды, а также о правовом статусе Каспийского моря).