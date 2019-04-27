Детали Митрополит УПЦ Антоний и Вадим Новинский привезли в Украину благодатный огонь

2019-04-27 22:35 390

 

Глава парламентской фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим НОВИНСКИЙ в составе делегации Украинской Православной Церкви во главе с Управляющим делами УПЦ Митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием прибыл сейчас в аэропорт «Борисполь» с Благодатным огнем для украинцев.

"Этот Божественный благодатный огонь, который ожидали паломники со всего мира как предвестник Воскресения Христова, мы привезли из Иерусалима в Киев с верой во все светлое и доброе, которое так заслуживают украинцы! В Украине сейчас, как никогда, необходимо рассеять мрак и раскол в обществе, восстановить мир на востоке! Пусть этот огонь согреет наши души и объединит страну! Теперь привезенный нами Благодатный огонь отправится из Борисполя во все областные центры Украины во все епархии», - сообщил Вадим НОВИНСКИЙ.

Схождение Благодатного огня происходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме на месте, где был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Православные христиане верят, что священный огонь, который исходит из могилы Христа, представляет собой пламя силы Воскресения.

Лидер оппозиции Вадим НОВИНСКИЙ пожелал всем украинцам в этот день с верой в сердце ощутить любовь и радость, тепло и силу Благодатного огня! «Я хочу всех поздравить с этим Светлым праздником, пожелать мирного неба над головой, мира в душе и любви в ваших семьях. Пусть ваш сердца навсегда наполнятся радостью о воскресшем Христе!» - обратился ко всем Вадим НОВИНСКИЙ.

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