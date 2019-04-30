Детали Зеленский встретился с митрополитом Онуфрием

2019-04-30 22:30 198

 

В Киеве состоялась встреча новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского и Блаженнейшего митрополита Онуфрия. Встреча прошла на территории митрополичьей резиденции в Феофании, сообщает Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви.

Согласно сообщению, Зеленский поздравил Онуфрия со Светлым Христовым Воскресением.

В свою очередь предстоятель УПЦ поздравил новоизбранного президента с главным православным праздником и с его избранием на должность главы государства. Онуфрий пожелал Зеленскому Божьего благословения на новом и ответственном пути служения Украине и ее народу.

Участники встречи также обсудили ситуацию, которая сложилась в религиозной сфере Украины.

Напомним, второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. По данным обработки ЦИК 100% электронных протоколов, 73,22% голосов избирателей на повторном голосовании на выборах президента Украины получил Владимир Зеленский. В пределах зарубежного избирательного округа, где насчитывается 101 избирательный участок, Зеленский получил 43,78% голосов избирателей, Петр Порошенко - 54,73% голосов.

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