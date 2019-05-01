Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК Все праздники мая 2019: календарь, выходные, переносы рабочих дней

2019-05-02 09:11 309

Наступивший май – традиционно один из самых праздничных месяцев, но в этом году особо длительных уикендов не будет. Государственные праздники, в день которых положен дополнительный выходной, выпадают на средину недели: День труда – на среду, 1 мая, а День победы над нацизмом – на четверг, 9 мая.

Каким будет май 2019-го:

Количество дней – 31

Рабочие дни – 22

Выходные – 9

В мае ожидается два предпраздничных рабочих дня, то есть укороченных на 1 час. Это среда, 8 мая, и суббота, 11 мая, которая является рабочей из-за переноса выходного по случаю Пасхи.

В этом месяце Украина отметит по меньшей мере две важные даты:

1 мая - День труда - отмечается в 143 странах в знак памяти о рабочих протестах, прошедших в Чикаго 1 мая 1886 года. В тот день сотни тысяч рабочих крупнейших промышленных центров США требовали внедрения 8-часового рабочего дня и повышения заработной платы. Протесты продолжались и в последующие дни. Так, 4 мая на площади Геймаркет неизвестные бросили бомбу в ряды полицейских, семь стражей порядка погибли, еще до 50 пострадали.

В 2017 году Верховная Рада внесла изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, согласно которым "День международной солидарности трудящихся" был переименован в "День труда".

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне - Госпраздник и выходной день в Украине, который официально отмечают 9 мая, начиная с 2016-го года. Пришел на смену советскому празднику "День Победы", который отмечали в независимой Украине до 2015 года включительно. Параллельно с этим в стране был установлен День памяти и примирения, который отмечается в годовщину капитуляции нацистской Германии. То есть накануне Дня победы над нацизмом – 8 мая.

12 мая - День матери - отмечается ежегодно во второе воскресение мая и не является государственным, но с каждым годом все больше украинцев планируют этот день заранее, стараясь поздравить родного человека по-особенному, не так, как в другие дни года.

История его установления очень интересная и запутанная (с ней вы можете ознакомиться здесь), но смысл прост – почитание женщины-матери, которая в нашей стране считается хранительницей рода, ее великому самопожертвованию и любви.

18 мая - День Европы - Праздник установлен с учетом стратегического курса Украины на европейскую интеграцию указом президента от 19 апреля 2003 года и отмечается ежегодно в третью субботу мая. В этот день украинцы, в частности, празднуют единство с другими европейскими странами торжественной церемонией открытия Дня Европы в Киеве и ряде других украинских городов. В Европе же свой День отмечают 9 мая.

23 мая - День Героев - Ежегодный праздник, установленный в честь украинских воинов - борцов за свободу Украины, прежде всего, рыцарей Киевской Руси, казаков Гетманских времен, повстанцев, украинских сечевых стрельцов, воинов Армии УНР, УПА и деятелей ОУН. День Героев - это своеобразный день памяти всех украинцев, посвятивших свою жизнь борьбе за свободу и независимость родного государства, этот праздник величия духа украинских воинов - борцов за свободу Украины и символ неодолимости украинской нации.

Другие праздники мая:

3 мая - Всемирный день свободы печати (прессы)

7 мая - День радио

8 мая - Международный день Красного Креста

12 мая - Всемирный день медицинских сестер

15 мая - Международный день семей

17 мая - Всемирный дeнь электросвязи и информационного общества

18 мая - Международный день музеев и День науки

19 мая - Дeнь памяти жертв политических репрессий, Всеукраинский день работников культуры

20 мая - День банковских работников и Всемирный день метролога;

24 мая - Дeнь славянской письменности и культуры

25 мая - День филолога

26 мая - День Киева, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения, а также День химика

28 мая - День пограничника

29 мая - Международный день миротворцев ООН

31 мая - Всемирный день без табака.