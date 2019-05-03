Детали На сайте Рады появилась петиция об отмене языкового закона

2019-05-03 19:44 291

 

На сайте украинского парламента появилась петиция "О приостановлении решения Верховной Рады Украины о принятии проекта Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой народным депутатам предлагается отменить решение относительно Закона о статусе госязыка.

Петиция была опубликована в открытом доступе на сайте Верховной Рады.

Документ был подписан директором Института правовой политики и социальной защиты им. И.Бережной Еленой Бережной, а также координатором движения "Защитим русский язык в Украине" Андреем Ивановым.

В петиции отмечается, что закон о защите госязыке может привести к нарушению отдельных статей Конституции Украины и норм Европейской Хартии о региональных языках.
 
"Шокированы принятием Верховной Радой Украины решения о принятии в целом проекта Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", считаем, что он нарушает статьи 10, 24, 34, 53 Конституции Украины, которые гарантируют равные права всем гражданам Украины, независимо от их языковой принадлежности, а также нормы Европейской хартии о региональных языках, является дискриминационным для русскоязычных граждан и других граждан меньшинств, в том числе жителей Закарпатья", - говорится в документе.

Также были перечислены требования к народным депутатам Украины в связи с принятием вышеуказанного закона.

"На основании вышеупомянутого требуем от депутатов Верховной Рады Украины:

1. Проголосовать за поддержку проекта постановлений Верховной Рады:

- за основу Постановление об отмене решения Верховной Рады Украины от 25 апреля 2019 о принятии в целом проекта Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" № 5670-д-П от 25.04.2019 (или альтернативных проектов);

2. Отменить решение Верховной Рады Украины от 25 апреля 2019 о принятии во втором чтении и в целом проект Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

3. Запретить председателю Верховной Рады Украины Парубию А.В. подписывать проект Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" до истечения срока, установленного законодательством для сбора подписей в поддержку этой электронной петиции".

Петиция была опубликована на сайте украинского парламента 2 мая, сбор подписей под ней будет завершен через 91 день.

Подробней ознакомится с петицией или же, при желании, подписать можно по ссылке.

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