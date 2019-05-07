Детали Вадим Новинский почтил память жертв авиакатастрофы

2019-05-07 10:38 105

Лидер оппозиции Вадим Новинский в знак памяти и соболезнования родным погибших в результате пожара на борту самолета в аэропорту Шереметьево возложил 6 мая цветы у Посольства Российской Федерации в Украине.

«Сегодня, прилетев в Киев, я сразу приехал сюда, чтобы почтить память погибших в страшной трагедии в Шереметьево. От себя лично и от имени фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА выражаю сочувствие и скорбь семьям погибших», - выразил поддержку и соболезнования глава фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим НОВИНСКИЙ и пожелал всем тем, кто сейчас находится в больницах, скорейшего выздровления.

Вадим НОВИНСКИЙ отметил, что к Посольству Российской Федерации и до него уже приходили киевляне, чтобы выразить свою скорбь и возложить цветы. Оппозиционер уверен, что, несмотря на то, что политики всячески стараются разъединить народы, люди все равно остаются едиными и выражают соболезнования горю друг друга.

Украинский и российский народы объединило сопереживание семьям тех, чьи жизни унесла эта трагедия. И важно из каждой подобной ситуации выносить урок во избежание ее повторения. Именно поэтому сейчас так необходимо обеспечить безопасное и мирное небо над Украиной.

По официальным данным, в крушении самолета погибли около 41 человек, еще несколько пассажиров, среди которых гражданка Украины, были госпитализированы. Всего в самолете находились 78 человек. Самолет вылетел из Москвы в Мурманск вечером в воскресенье, 5 мая.

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