Самая высокооплачиваемая модель plus size Эшли Грэм обнародовала свои фото с недавнего бала Met Gala 2019. Она выбрала для красной дорожки максимально короткое золотое платье. Снимками модель поделилась на своей странице в Instagram.
Звезда выбрала ультракороткое золотое платье с открытой нижней частью спины и перекрещенными сзади шлейками.
Наряд едва прикрыл ягодицы модели, а под вспышками камер платье просвечивалось, демонстрируя нижнее белье. Поклонники пышной красоты решили, что это не самый удачный наряд Эшли.