фото-видео фото Модель plus size Эшли Грэм показала все - фотосессия в ультракоротком золотом платье

2019-05-10 22:12 156

Самая высокооплачиваемая модель plus size Эшли Грэм обнародовала свои фото с недавнего бала Met Gala 2019. Она выбрала для красной дорожки максимально короткое золотое платье. Снимками модель поделилась на своей странице в Instagram.

Звезда выбрала ультракороткое золотое платье с открытой нижней частью спины и перекрещенными сзади шлейками.

Наряд едва прикрыл ягодицы модели, а под вспышками камер платье просвечивалось, демонстрируя нижнее белье. Поклонники пышной красоты решили, что это не самый удачный наряд Эшли.