Экономика Стала известна дата визита миссии МВФ в Украину

2019-05-13 21:30 42

 

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) приедет в Украину 21 мая. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко.

"Со следующей недели, с 21 мая, в Украину приезжает миссия МВФ работать на протяжении двух недель", – сказал он в ходе совещательного совета в парламенте сегодня, 13 мая.

Миссия также может провести очередные консультации с Украиной относительно IV статьи устава МВФ.

Напомним, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

Чтобы получить полное финансирование по новой программе, Украина должна на протяжении года выполнить так называемые "маяки". Прогресс по их выполнению изучала техническая миссия МВФ, которая работала в Киеве с 5 по 13 марта. Перед делегацией не стояла задача решить вопрос о предоставления транша. Этим займется оценочная миссия, визит которой ожидается.

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