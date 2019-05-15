Политика У Порошенко впервые заговорили о возможности потери Томоса

2019-05-17 08:23 51

Как заявил советник Петра Порошенко Ростислав Павленко, Томос об автокефалии Православной церкви Украины не может быть отозван Вселенским патриархатом без инициативы самой ПЦУ. 

По его словам, томос нельзя отозвать, если ПЦУ сама не будет настаивать на внесение изменений в документ.

"И в Томосе, и в уставе церкви есть положение о том, что все, что происходит в независимой украинской церкви, должно происходить в соответствии с Томосом и уставом. Если не будут нарушены условия Томоса, если церковь не будет пересматривать его и вносить изменения, то ни о каком отзыве речи быть не может", - отметил Павленко, передает Радио Свобода.

ФИЛАРЕТ ОБВИНИЛ ЕПИФАНИЯ В РАЗДЕЛЕНИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

Он также добавил, что президент Порошенко не станет вмешиваться во внутренние церковные дела.

Ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний признал, что с момента образования Поместной церкви существует конфликт с патриархом Филаретом, который хочет восстановить УПЦ КП. По мнению главы ПЦУ, возвращение Украинской православной церкви в структуру Киевского патриархата будет означать потерю Томоса и всех достижений церковной независимости.

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