Мир фото Rammstein выпустил студийный альбом без названия и отправляется в стадионный тур

2019-05-17 22:12 228

Культовая немецкая группа Rammstein выпустила свой седьмой студийный альбом, который не имеет названия. В плей-лист вошли 11 треков, два из которых - Deutschland и Radio уже были представлены ранее.

Напомним, последняя студийная запись Rammstein – Liebe ist für alle da вышла 16 октября 2009 года. Таким образом, разрыв между релизами составляет почти десять лет.

Уже с сегодняшнего дня, 17 мая, по городам Германии в поддержку альбома начнет курсировать грузовик Rammstein. Поклонники смогут послушать альбом, выиграть билеты на стадионный тур.

Ранее Rammstein нарушили свое обещание не публиковать скандальный клип на песню Stripped.