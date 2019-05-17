Мир фото Rammstein выпустил студийный альбом без названия и отправляется в стадионный тур

2019-05-17 22:12 228

Культовая немецкая группа Rammstein выпустила свой седьмой студийный альбом, который не имеет названия. В плей-лист вошли 11 треков, два из которых - Deutschland и Radio уже были представлены ранее.

Напомним, последняя студийная запись Rammstein – Liebe ist für alle da вышла 16 октября 2009 года. Таким образом, разрыв между релизами составляет почти десять лет.

 Уже с сегодняшнего дня, 17 мая, по городам Германии в поддержку альбома начнет курсировать грузовик Rammstein. Поклонники смогут послушать альбом, выиграть билеты на стадионный тур.

Ранее Rammstein нарушили свое обещание не публиковать скандальный клип на песню Stripped.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Rammstein спровоцировал политический скандал, вмешалось правительство ФРГ

2019-03-29 17:34 4182

фото Католическая жесть: В Сеть попали фото Rammstein со съемок нового клипа

2019-02-01 14:45 4395

На Почтовой площади в Киеве заметили лидера Rammstein Тилля Линдеманна

2018-06-29 14:13 4146

фото + видео Лобода беременна от солиста группы Rammstein: правда или фейк

2018-03-05 21:00 30342

Еще новости в разделе "Мир"

фото Rammstein выпустил студийный альбом без названия и отправляется в стадионный тур

2019-05-17 22:12 228

фото В Германии представили беспилотное аэротакси на пять пассажиров

2019-05-17 20:30 240

фото В США умер создатель знаменитой пирамиды Лувра и здания Зала славы рок-н-ролла

2019-05-17 14:13 276

Хакеры взломали трансляцию первого полуфинала Евровидения-2019

2019-05-16 15:14 516
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

фото Rammstein выпустил студийный альбом без названия и отправляется в стадионный тур 2019-05-17 22:12 228
фото В Германии представили беспилотное аэротакси на пять пассажиров 2019-05-17 20:30 240
фото В США умер создатель знаменитой пирамиды Лувра и здания Зала славы рок-н-ролла 2019-05-17 14:13 276
Хакеры взломали трансляцию первого полуфинала Евровидения-2019 2019-05-16 15:14 516

Лента

фото 22:12 Rammstein выпустил студийный альбом без названия и отправляется в стадионный тур
видео 21:34 Составлен рейтинг самых зрелищных баталий в культовом сериале Игра престолов
фото 20:30 В Германии представили беспилотное аэротакси на пять пассажиров
19:33 Из украинской казны сегодня ушло более миллиарда долларов
18:29 Впервые в истории США суд обязал власти рассекретить доклад спецпрокурора
18:00 Глава службы занятости задержан за взяточничество
видео 17:32 Спринтер вырвал победу в сложном забеге с помощью «полета супермена»
17:15 Турчинов уходит в оставку с поста секретаря СНБО
17:00 Нацбанк ослабил гривню: обнародован курс доллара на выходные
16:45 Климкин объявил об отставке