Детали РАДИ СВОИХ СВЕРХПРИБЫЛЕЙ, КОЛОМОЙСКИЙ ОТМЕНЯЕТ ЗАПУСК ЭНЕРГОРЫНКА И ИДЁТ НА КОНФЛИКТ С ЕС И США, - БЛОГГЕР

2019-05-25 16:32 369

 

Ради получения льготных тарифов для своего ферросплавного бизнеса олигарх Игорь Коломойский намерен отменить запуск рынка электроэнергии и ввести ручное управления тарифами

Об этом пишет блоггер Филипп Духлий, передает "ДС".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"В бой уже пошла тяжелая артиллерия. Коломойский раздает интервью и везде как мантру повторяет, что у нас монопольный рынок электроэнергии и там в принципе не может быть рынка, но почему то "ошибся", что у ДТЭК 40% рынка генерации, хотя по факту по данным НЭК "Укрэнерго" - 21%."

По словам эксперта, в такой ситуации совсем не обязательно отдавать весь рынок под ручное управление государству. "Там, где оно рулит руками, всегда есть соблазн через чиновников всунуть свои интересы и схемы", - подчеркнул он.

Как отметил Филипп Духлий, интересы у Коломойского прямые и простые - ферросплавный бизнес, который очень чувствителен к ценам на электроэнергию. "И получается, что ради своих сверхприбылей мы идем на конфликт с ЕС, США, отказываясь от своих обязательств перед ними и от 500 млн Евро финансовой помощи. Аппетит приходит во время еды. Идет бой за Приват, бои за рынок электроэнергии. Что будет следующим? Сколько в итоге будет стоить нам с вами президентство Зеленского?", - сказал он.

Напомним, 1 июля в Украине должен заработать новый рынок электроэнергии. От его своевременного введения зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь в размере 500 млн. евро в 2019 году.
Олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с новым президентом Владимиром Зеленским, в последних интервью не раз заявлял о том, что запуск рынка нужно отменить.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В ОТМЕНЕ ЭНЕРГОРЕФОРМЫ ЗАИНТЕРЕСОВАН КОЛОМОЙСКИЙ, - ИНВЕСТАНАЛИТИК

2019-05-25 14:59 366

Реформа энергорынка делает потребителя центральной фигурой - политолог

2019-05-22 15:50 636

Moody's проанализировал главные риски Украины после инаугурации Зеленского

2019-05-01 15:45 2256

Коломойский начал войну за ПриватБанк - олигарх подал уже пять новых исков в суд

2019-04-26 19:32 1347

Еще новости в разделе "Детали"

В ЕС рассчитывают на своевременный запуск энергорынка в 2019 году — Хьюг Мингарелли

2019-05-25 19:00 279

РАДИ СВОИХ СВЕРХПРИБЫЛЕЙ, КОЛОМОЙСКИЙ ОТМЕНЯЕТ ЗАПУСК ЭНЕРГОРЫНКА И ИДЁТ НА КОНФЛИКТ С ЕС И США, - БЛОГГЕР

2019-05-25 16:32 369

В ОТМЕНЕ ЭНЕРГОРЕФОРМЫ ЗАИНТЕРЕСОВАН КОЛОМОЙСКИЙ, - ИНВЕСТАНАЛИТИК

2019-05-25 14:59 366

АНОНС Что посмотреть в Национальной опере Украины в июне

2019-05-23 11:44 603
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

В ЕС рассчитывают на своевременный запуск энергорынка в 2019 году — Хьюг Мингарелли 2019-05-25 19:00 279
РАДИ СВОИХ СВЕРХПРИБЫЛЕЙ, КОЛОМОЙСКИЙ ОТМЕНЯЕТ ЗАПУСК ЭНЕРГОРЫНКА И ИДЁТ НА КОНФЛИКТ С ЕС И США, - БЛОГГЕР 2019-05-25 16:32 369
В ОТМЕНЕ ЭНЕРГОРЕФОРМЫ ЗАИНТЕРЕСОВАН КОЛОМОЙСКИЙ, - ИНВЕСТАНАЛИТИК 2019-05-25 14:59 366
АНОНС Что посмотреть в Национальной опере Украины в июне 2019-05-23 11:44 603

Лента

19:00 В ЕС рассчитывают на своевременный запуск энергорынка в 2019 году — Хьюг Мингарелли
16:32 РАДИ СВОИХ СВЕРХПРИБЫЛЕЙ, КОЛОМОЙСКИЙ ОТМЕНЯЕТ ЗАПУСК ЭНЕРГОРЫНКА И ИДЁТ НА КОНФЛИКТ С ЕС И США, - БЛОГГЕР
15:00 В Кабмине назвали разницу в зарплатах мужчин и женщин
14:59 В ОТМЕНЕ ЭНЕРГОРЕФОРМЫ ЗАИНТЕРЕСОВАН КОЛОМОЙСКИЙ, - ИНВЕСТАНАЛИТИК
14:30 Пенсии в Украине: растет количество тех, кто останется без выплат
14:00 Пейте пиво, не ешьте суши: Супрун дала важные советы о витамине В1
13:30 Трамп вспомнил Украину, говоря об "охоте на ведьм"
13:00 На Зеленского подали в суд из-за Богдана
12:30 После выходных доллар и евро подорожают. Курсы валют НБУ на 27 мая
12:00 В НАТО изменят военную стратегию из-за России