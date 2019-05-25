Детали РАДИ СВОИХ СВЕРХПРИБЫЛЕЙ, КОЛОМОЙСКИЙ ОТМЕНЯЕТ ЗАПУСК ЭНЕРГОРЫНКА И ИДЁТ НА КОНФЛИКТ С ЕС И США, - БЛОГГЕР

2019-05-25 16:32 369

Ради получения льготных тарифов для своего ферросплавного бизнеса олигарх Игорь Коломойский намерен отменить запуск рынка электроэнергии и ввести ручное управления тарифами

Об этом пишет блоггер Филипп Духлий, передает "ДС".

"В бой уже пошла тяжелая артиллерия. Коломойский раздает интервью и везде как мантру повторяет, что у нас монопольный рынок электроэнергии и там в принципе не может быть рынка, но почему то "ошибся", что у ДТЭК 40% рынка генерации, хотя по факту по данным НЭК "Укрэнерго" - 21%."

По словам эксперта, в такой ситуации совсем не обязательно отдавать весь рынок под ручное управление государству. "Там, где оно рулит руками, всегда есть соблазн через чиновников всунуть свои интересы и схемы", - подчеркнул он.

Как отметил Филипп Духлий, интересы у Коломойского прямые и простые - ферросплавный бизнес, который очень чувствителен к ценам на электроэнергию. "И получается, что ради своих сверхприбылей мы идем на конфликт с ЕС, США, отказываясь от своих обязательств перед ними и от 500 млн Евро финансовой помощи. Аппетит приходит во время еды. Идет бой за Приват, бои за рынок электроэнергии. Что будет следующим? Сколько в итоге будет стоить нам с вами президентство Зеленского?", - сказал он.

Напомним, 1 июля в Украине должен заработать новый рынок электроэнергии. От его своевременного введения зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь в размере 500 млн. евро в 2019 году.

Олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с новым президентом Владимиром Зеленским, в последних интервью не раз заявлял о том, что запуск рынка нужно отменить.