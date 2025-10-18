Політика В США створили першу в історії мобільну установку для запуску крилатих ракет великої дальності Tomahawk

2025-10-18 16:45

Американська військова компанія Oshkosh Defense представила мобільну установку для запуску крилатих ракет великої дальності Tomahawk. Вона здатна нести до чотирьох крилатих ракет Tomahawk одночасно й автономно запускати їх по цілях.

Презентація нової військової машини відбулася на виставці Асоціації армії США (AUSA 2025). Пускова установка, що має назву X-MAV, була розроблена на базі вже перевірених тактичних машин, зазначив представник Oshkosh Пет Ульямс. За словами Вільямса, американська армія давно потребувала подібної платформи.

До цього в США для запуску «томагавків» із землі була лише установка Typhon, решта засобів передбачали здійснення пуску з кораблів.

При цьому Typhon, яку розробила компанія Lockhead Martin, є варіантом вертикальної корабельної пускової установки Mk-41.

Перші тестові пуски з неї були зроблені у 2023 році. Розробка цієї установки стала можлива після розірвання 2019 року російсько-американського Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), який забороняв ракети наземного базування з дальністю польоту від 500 до 5500 км.

Поява нової мобільної установки для запуску «томагавків» сталася на тлі обговорення постачання цих ракет Україні для ударів по росії. Президент США Дональд Трамп заявив, що передасть Києву далекобійні ракети, якщо путін не припинить війну.