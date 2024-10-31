Мир КНДР провела самый долгий запуск баллистической ракеты

2024-10-31 19:15

В минобороны Японии заявил, что полет ракеты КНДР был самым длинным за все время пусков и составлял около полутора часов.

Северная Корея в четверг, 31 октября, произвела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на заявление военных Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи в коротком заявлении сообщил, что запуск состоялся в четверг утром, но не привел никаких дополнительных подробностей, в частности, как далеко пролетела ракета.



Между тем, телеканал NHK со ссылкой на минобороны Японии заявил, что полет ракеты КНДР был самым длинным за все время пусков и составлял почти полтора часа. Япония созывает совет нацбезопасности, сообщил премьер страны.



Высота полета ракеты КНДР превысила 7 000 км, это самый большой показатель за все время, заявил министр обороны Японии.



Запуск, о котором сообщается, состоялся на следующий день после того, как военная разведка Южной Кореи сообщила законодателям, что Северная Корея, вероятно, завершила подготовку к своему седьмому ядерному испытанию и близка к испытательному запуску ракеты большой дальности, способной достичь территории Соединенных Штатов.



Объединенный комитет начальников штабов заявил, что вооруженные силы Южной Кореи усилили свою позицию наблюдения и тесно обмениваются информацией о запуске Северной Кореи с властями США и Японии.



Напомним, в сентябре КНДР испытала баллистические ракеты со сверхкрупной боеголовкой.