Мир ЕС отложил запуск системы биометрического контроля на границах: какая причина

2024-10-12 13:30

Система потребует от граждан стран, не являющихся членами ЕС, регистрации отпечатков пальцев, сканирования лица и ответов на вопросы об их пребывании в Шенгенской зоне.

Европейский Союз снова отложил введение новой биометрической системы контроля въезда для граждан третьих стран, которое планировалось на 10 ноября, пишет Reuters.

Комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон сообщила, что система не будет запущена 10 ноября, как предполагалось ранее.

"10 ноября больше не рассматривается", - отметила Йоханссон, добавив, что новый график пока не определен, однако рассматривается вариант поэтапного внедрения.

Система въезда/выезда (EES) должна была создать цифровую запись, которая бы связывала проездной документ с биометрическими данными лица, что позволило бы устранить потребность в ручном проставлении штампов в паспортах на внешних границах ЕС. Она потребует от граждан стран, не являющихся членами ЕС, регистрации отпечатков пальцев, сканирования лица и ответов на вопросы об их пребывании в Шенгенской зоне.

Однако представитель министерства внутренних дел Германии заявил, что три страны, на которые приходится 40% пассажиропотока, не готовы к внедрению системы: "Необходимая стабильность и функциональность центральной системы EES, которую должно обеспечить агентство ЕС EU-Lisa, еще не достигнута"

Агентство EU-Lisa отвечает за внедрение крупных ІТ-систем в рамках ЕС. Французское министерство внутренних дел также выразило свою поддержку системе EES, но подчеркнуло, что ее запуск должен быть надлежащим образом подготовлен.

Это уже третья отсрочка внедрения системы. Сначала ее планировали запустить летом прошлого года, но Франция выразила опасения, что это может негативно повлиять на проведение чемпионата мира по регби осенью 2023 года и Олимпийских игр летом 2024 года. Сначала внедрение было перенесено на 6 октября этого года, а затем на ноябрь, из-за беспокойства относительно возможных проблем с путешествиями во время школьного сезона.

Что предшествовало

Европейский Союз меняет правила пересечения границы. Теперь вместо штампов в паспорте будет сканирование лица и отпечатков пальцев. Так, с 10 ноября на границе с ЕС заработает новая ИТ-система пограничного контроля - Entry/Exit Scheme (EES).

Украинцы смогут пересекать границу ЕС без штампов в паспортах, рассказала нардеп и председатель подкомитета ВРУ, который отвечает за вопросы регионального и трансграничного сотрудничества со странами ЕС, Елена Винтоняк.

По ее словам, эта система будет регистрировать имя лица, тип проездного документа, биометрические данные - отпечатки пальцев и изображение лица, а также дату и место въезда и выезда с соблюдением основных прав и защиты данных. Также система будет фиксировать отказы во въезде.