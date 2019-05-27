Детали Нардеп Кодола от имени Зеленского собирает деньги с бизнесменов в Черниговской области

2019-05-27 14:27 156

Фактическая смерть партии «Народный фронт» подтолкнула нардепа-«фронтовика» Александра Кодолу искать новый пути, чтобы попасть в Раду на следующих выборах, которые, как ожидается, пройдут уже в июле. Об этом идет речь в материале «Политический коррупционер Александр Кодола выбивает со спонсоров деньги под личиной партнера Зеленого», опубликованной на сайте …

«Он двинулся по пути сына лейтенанта Шмидта. Правда, вместо легендарного героя Севастопольского восстания, Кодола в поисках денег прикрылся близостью с новоизбранным президентом (Владимиром) Зеленским», - говорится в материале.

При этом, как отмечают авторы статьи, никаких связей у Кодолы с Зеленским нет.

Впрочем, Кодола надеется, что о его лжи никто не узнает и активно ищет спонсоров среди бизнеса в Черниговской области. По данным журналистов, политический аферист уже успел провести несколько встреч, на которых заявлял, что Зеленский поручил ему курировать создание организации партии «Слуга народа» в Черниговской области. От всех, с кем он встречался, Кодола просил денег в обмен на помощь в «решении вопросов» в новой Раде, куда он якобы гарантировано попадает благодаря покровительству Зеленского.

Остается задаваться вопросом, знает ли сам Зеленский или его близкие соратники о том, какую бурную деяетльность в Черниговской области от их имени развел Саша Полторашка – ведь именно так Кодолу стали называть после того, как он попал в скандал с вопросом генпрокурору за 1500 долларов.