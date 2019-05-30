Зеленский требует уволить Климкина, Грицака и Полторака - в Раду внесли представления

В Верховной Раде появилось представление президента Украины Владимира Зеленского от 30 мая об увольнении главы МИД Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.
"Глава государства обратился в парламент об освобождении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины, Степана Полторак - с должности министра обороны Украины. Третье представление касается освобождения Василия Грицака от должности главы Службы безопасности Украины", - сообщает пресс-служба президента Украины в четверг.
В представлениях отмечается, что президент действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины. Зеленский настаивает на неотложном рассмотрении этих вопросов в парламенте.
Кроме того, в Администрации президента готовятся материалы об освобождении Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
Напомним, сегодня Верховная Рада отклонила проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана.