фото-видео Очки, черная кожа и корсетный топ: Белла Хадид решилась на дерзкую смену стиля

2019-05-31 18:29 234

Одна из наиболее высокооплачиваемых супермоделей мира Белла Хадид здорово удивила Сеть откровенным дерзким образом.

На фото, которое звезда опубликовала на своей странице в Instagram, Хадид позирует в большом помещении с деревянным полом. Рядом с моделью на полу стоят цветы в ведрах.

Сама звезда одета в черный кожаный корсетный топ и кожаную мини-юбку. Образ дополнен необычными чулками, солнцезащитными очками и объемной кожаной курткой с большим капюшоном.

Подписчики модели удивились настолько дерзком образу, но оценили его положительно.