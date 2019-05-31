Детали Тупальский в ударе – Одесская таможня в кармане!

2019-06-03 09:45 240

СМИ уже писали о том, что с недавнего времени, после поражения на президентских выборах Петра Порошенко, контроль над самыми «лакомыми» украинскими таможнями начала восстанавливать одиозная преступная группировка под предводительством заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского и его давнего бизнес-партнера Вадима Альперина по прозвищу «Король одесской контрабанды». Недавно клан Тупальского-Альперина закончил формирование кадрового костяка своей ОПГ в Южной Пальмире. Подробнее о составе коррумпированных таможенников Одессы и их покровителях - в нашем сегодняшнем материале.

Как «таможня давала добро»…

Начнем, пожалуй, немного с истории, которая поможет нарисовать более ясную картину под названием: «Как Тупальский брал власть на таможне». В систему ГФСУ Тупальский пришел из СБУ в 2000 годах, быстро дослужился до и.о. начальника Киевской региональной таможни, после чего, с волчьей хваткой, взял под свой контроль все контрабандный потоки, плывущие в Украину через столичные пропускные пункты.

Именно тогда Тупальский знакомится с одиозным контрабандистом – миллиардером Вадимом Альпериным. Знакомство быстро переросло в крепкую дружбу, которая монетизировалась сотнями миллионов долларов от криминальных схем, выстроенных новым начальником.

В 2016 году схемы Тупальского-Альперина были поставлены на такой широкий поток, что невольно привлекли внимание СМИ. На протяжении 2 лет журналисты опубликовали десятки разоблачительных материалов о деятельности клана, называя ужасающие цифры потерь государственного бюджета. Вспыхнул грандиозный скандал и, казалось бы, песня дуэта Тупальского-Альперина была спета: контрабандиста арестовали, а чиновника отстранили от должности.

Впрочем, заработанные на контрабанде миллионы сделали свое дело: вскоре Альперин вышел на свободу, а Тупальский даже пошел «на повышение» - переведен в центральный аппарат ГФСУ. И именно там, подальше от журналистских глаз, зародился «план захвата» Южных торговых ворот страны. Более того, все оказалось банально просто: Тупальский договорился с премьером Гройсманом о временном, всего на полгода, назначении и.о. начальника Одесской таможни.

За это время Сергею Тупальскому удалось расставить на ключевые должности своих людей, вернуть проверенные схемы заработка «черного нала» и обкатать новые. Альперин не просто возобновляет серые схемы и откровенную контрабанду. Под его контроль выделяется целый таможенный пост «Черноморский» (отдел таможенного оформления №1). Проще говоря, на этом посту теперь растамаживаются исключительно фирмы «Короля одесской контрабанды» и те импортеры, которые приняли условия Альперина. У несогласных с правилами нового «хозяина» возникают очень большие проблемы, о которых пойдет речь в следующем материале.

Убедившись в том, что альперинские схемы в Одессе работают без сбоев, Тупальский со спокойной душой вернулся в столицу, на скромную должность заместителя начальника Киевской региональной таможни. Оттуда проще следить за своими ставленниками.

«Серые кардиналы» Одесской таможни

Итак, вернемся к главной теме - раскроем карты и назовем фамилии тех, кто формирует костяк преступной ОПГ Тупальского-Альперина на Одесской таможне.

Следить за «хозяйством» в Одессе поставили Владимира Передерия. Наш источник в ГФСУ утверждает, что за назначение Передерия в Одессу клан Тупальского-Альперина заплатил и.о. главы ГФСУ Александру Власову $100 тыс. «При этом, характерно то, что Передерий, в соответствии с приказом ГФСУ от 15 мая 2019 года №869-о получил должность всего на один месяц – с 15 мая по 13 июня 2019 года. Если клан заплатит Власову еще за один месяц, срок полномочий Передерия будет продлен. Проще говоря, сколько будут платить, столько времени этот человек будет находиться на руководящей должности», - говорит наш информатор.

Должность и.о. начальника таможенного поста «Одесса-Центральный» занял Сергей Каширин. Несколько последних лет он замещал начальника таможенного поста «Одесса-порт». В эпицентр публичных скандалов, освещаемых СМИ, Каширин не попадал, его декларации об имуществе и доходах более чем скромные. Вместе с тем, в социальных сетях и на тематических форумах, Каширина называют спецом по контрабандным схемам. Он покрывал «серые схемы» на Одесской таможне еще во времена «Минсдоха» Клименко, так что «дело» свое Каширин знает хорошо. Его, как и Владимира Передерия называют «человеком Альперина», который давно и плотно «сидит на зарплате» у контрабандиста.

«Смотрящим» Тупальского за таможенным постом «Черноморский» является его давний партнер и коллега Александр Гаврилюк – одиозный таможенник-контрабандист.

Очень интересный персонаж. Всегда находил общий язык с любой властью. До Революции Достоинства проворачивал аферы на посту замначальника таможенного поста «Ильичевск» - начальника отдела таможенного оформления №1. Работал так нагло, что таможенные брокеры даже выходили на протесты под стены Фискальной службы. После Майдана вновь просился в Одессу, но учитывая требования активистов о люстрации Гаврилюка, остался в столице на должности заместителя начальника Киевской региональной таможни. Периодически Гаврилюка откомандировывали в Одессу с «ревизией» либо для внедрения и обкатки очередных контрабандных схем. Раньше работал с известными контрабандистами Аминевым и Сердюком. Но когда последних силовики выбили из обоймы, переметнулся к Вадиму Альперину.

Судя по всему, этим он и продолжит заниматься в дальнейшем. По информации источника из ГФСУ, на данный момент Тупальский поручил Гаврилюку курировать таможенный пост Альперина «Черноморский».

И наконец – самая интересная и непубличная личность в клане Тупальского-Альперина - это Павел Щербаков, заместитель Департамента противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Одесской таможни ГФС.

В таможенной среде эту должность называют просто – зам по контрабанде. Очень интересный нюанс. Щербаков занимает эту должность еще со времен Калетника. И сколько бы не менялось над ним начальников, Щербаков остается непотопляем. Источник в ГФСУ объясняет данный феномен очень просто: этот человек – держатель «криминального таможенного общака» Одессы.

«Тут стоит сделать маленькое отступление и объяснить подробнее. Криминальный таможенный «общак» – это все взятки с ТЫСЯЧ мелких импортеров (самые крупные, их единицы, заносят напрямую начальнику таможни). Так вот: задача Павла Щербакова – вести эти списки и следить, чтобы «черный нал» исправно поступал в кассу. С этого общей «кассы» Павел Щербаков раздает таможенным инспекторам долларовою зарплату. Более того, именно Щербаков решает кому работать на так называемых «жирных должностях», где мзда течет рекой. По сути – это теневой начальник настоящих кадров на Одесской таможне. Поскольку несговорчивые инспекторы в этой системе работать не могут», – говорит наш источник в ГФСУ.

То есть, исходя из вышесказанного, Павел Щербаков – надежный, проверенный временем «кошелек», услугами которого пользовались и продолжают пользоваться все начальники таможни. Не стал менять его и Тупальский, так как Щербаков дал четко понять – только он знает и курирует ТЫСЯЧИ фирм-доноров «общака». К тому же Щербаков «сложил присягу» служить «верой и правдой» новому хозяину.

Замкнутый круг

И последнее. Стратегия деятельности клана Тупальского-Альперина, в целях безопасности, предусматривает периодическую рокировку начальников Одесской таможни. Приставка и.о. позволяет их менять легко и просто в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

«Планируется, что ротация людей Тупальского на должности и.о. начальника Одесской таможни будет осуществляться раз в 2-3 месяца. Как только в СМИ появится статья о преступной деятельности действующего и.о., его моментально выведут из игры, и на его место придет другой и.о. Таким образом, общественный резонанс постепенно спадает. После этого за преступную деятельность берется уже другой и.о. С большой долей вероятности могу прогнозировать, что Владимир Передерий не на долго в начальниках. Месяца через 2-3 его сменит кто-то другой. Но, кто бы не пришел, все без исключения будут людьми Тупальского-Альперина. По крайней мере до тех пор, пока за должность начальника таможни исправно вносится ежемесячная «абонентская» плата», - резюмировал источник ГФСУ.

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