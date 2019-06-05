Мир фото Политтехнолога Трампа и Януковича этапируют в знаменитую тюрьму Райкерс

2019-06-05 14:45 177

Политтехнолога бывшего непрезидента Януковича и руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта, осужденного за налоговое и банковское мошенничество, а также по другим уголовным статьям, в июне этапируют в тюрьму Нью-Йорка для участия в новом судебном процессе. 

Как сообщает Reuters, Манафорта переведут в тюрьму Райкерс (Нью-Йорк) для проведения судебного процесса по обвинениям, выдвинутым против него в этом штате.

Адвокат Манафорта Тодд Бланш заявил, что планирует ходатайствовать в суде, чтобы его подзащитный находился в тюрьме в Лоретто до суда, поскольку его пребывание там позволит быть ближе к семье и лучше подготовиться к процессу. Ранее прокурор округа Манхэттен отказался удовлетворить эту просьбу.

Напомним, сейчас Манафорт находится в тюрьме строгого режима в Пенсильвании. 13 марта он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы по результатам расследования Роберта Мюллера российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Пол Манафорт пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в сговоре против США и препятствовании правосудию. Манафорт обвиняется в сговоре с целью скрыть десятки миллионов долларов, заработанных в результате лоббирования интересов пророссийского политика Виктора Януковича в Украине, и сговоре с целью вмешательства в дела свидетелей, а также за банковское и налоговое мошенничество.

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