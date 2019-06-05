Детали План Коломойского провалился - Кабмин принял постановления, запускающие рынок электроэнергии с 1 июля

2019-06-05 16:02 252

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На сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины принял два важнейших постановления, необходимых для запуска нового рынка электроэнергии – «О порядке   наложения специальных обязательств на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов» и «Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двухсторонним договорам». 

Таким образом, озвученное в ряде интервью требование олигарха Игоря Коломойского о переносе даты введения в Украине европейской модели рынка электроэнергии, было проигнорировано. 

По мнению главы правительства, своевременное внедрение нового рынка электроэнергии не имеет альтернативы, поскольку дата запуска прописана в законе «О рынке электрической энергии». «У правительства есть только одна возможность – исполнить нормы закона и ввести рынок электроэнергии с 1 июля. Этот законопроект нарабатывался в парламенте и соответствует всем европейским и мировым нормам», - сказал Владимир Гройсман. 

Принятые постановления направлены на недопущение роста цены на электроэнергию для населения. «Решение, которое сейчас будут принимать правительство – ввести механизмы граничных цен, которые будут утверждены регулятором для того, чтобы не допустить роста цены электроэнергии», - подчеркнул премьер. 

Как сообщил журналу «Новое время» депутат Верховной Рады Мустафа Найем, близкий к Президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесмен Игорь Коломойский пытается похоронить рынок электроэнергии, поскольку его запуск грозит ему миллиардными потерями. «В производстве ферросплавов и металлургии, где сосредоточены интересы Коломойского, она составляет до 50% структуры себестоимости. Свободный рынок угрожает лидеру группы «Приват» многомиллиардными потерями. И сейчас делается все, чтобы этот процесс отложить на неопределенный срок», - заявил народный депутат. 

Новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом Украины «О рынке электроэнергии», имплементирующем нормы Третьего энергопакета ЕС, должен быть введен 1 июля 2019 года. Запуск рынка электроэнергии является условием программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), согласно которой планируется получить в текущем году 2,5 млрд долларов кредита, а также предоставления макрофинансовой помощи от Европейского Союза (ЕС) в размере 500 млн евро.

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Детали

План Коломойского провалился - Кабмин принял постановления, запускающие рынок электроэнергии с 1 июля 2019-06-05 16:02 252
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