Детали Американцы требуют запустить рынок электроэнергии с 1 июля 2019

2019-06-07 18:49 318

В Агентстве США по международному развитию (USAID)считают, что новый рынок электроэнергии в Украине должен вводиться своевременно. Такая позиция была озвучена на рабочем совещании представителей энергетической отрасли "Внедрение в Украине нового рынка электрической энергии. Вызовы и пути решения", посвященном запуску рынка с 1 июля 2019 года.

На мероприятии присутствовали представители регулятора (НКРЭКУ) и энергетических компаний. Большинство участников сошлись во мнении, что новый либерализированный рынок необходим Украине. Крассимир Канев, Старший экономист по вопросам энергетики USAID, оценивая степень подготовки рынка к запуску заявил: "Мы не верим, что рынок с 1 июля может не заработать! Провал рынка – невозможен".

Рынок позволит усилить конкуренцию в украинской энергетике. Это также было предметом обсуждения участников встречи. "Заявления, что нет конкуренции - не верен. Конкуренция есть уже сейчас". – отметил Крассимир Канев.

"Рынок сегментирован. И в каждом сегменте уже есть конкуренция. А когда начнётся импорт, то конкуренция будет еще более существенной. Сегодня украинским трейдерам важно и нужно получить опыт работы в рынке. Когда вместе с интеграцией в Европу, придут европейские трейдеры, украинские уже будут уметь работать и конкурировать", - подчеркнул он.